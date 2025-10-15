ユーチューバー・いけちゃん（28）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。友人からの裏切りで精神的なダメージを負っていると明かした。今年7月に「幻冬舎」編集者・箕輪厚介氏との不倫が報じられたいけちゃん。この件を受けてか「友人に裏切られ続ける、ずっと苦しい人生」とし「平気で週刊誌にリークされたり、無許可でネタにされたり、噂話をされたりする誰のことも信じない」と胸中を吐露した。また「直近で適