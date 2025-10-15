元フジテレビでフリーアナウンサーの平井理央（42）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。長女が8歳の誕生日を迎えたことを報告した。平井は「先日、娘が8歳の誕生日を迎えました。今年のプレゼントは写真スタジオでの撮影」とつづり、愛娘との2ショットを投稿。続けて「そして、初めてのお友だちを招いてのバースデーパーティー張り切ってアフタヌーンティー風にお菓子を並べたら、笑い声と甘い香りでお部屋が満た