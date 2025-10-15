15日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝151円台前半で取引された。午後5時現在は前日比72銭円高ドル安の1ドル＝151円24〜26銭。ユーロは48銭円安ユーロ高の1ユーロ＝175円97銭〜176円01銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が講演で、保有資産縮小を数カ月以内に停止する可能性を示唆。米金融政策が緩和方向に向かうとの観測が朝方から広がり、ドル売り円買いが優勢となった。市場関係者は「首相指名選挙を