秋の実りに感謝して「お初穂」を伊勢神宮に奉納しました。小雨が降る中、響く掛け声。伊勢神宮に新米を奉納する初穂曳が行われ、地元の人たちおよそ2000人が、外宮までのおよそ800メートルを練り歩きました。初穂を積んだ奉曳車は北御門に曳き入れられ、参加者は「清々しい気持ち」と話していました。