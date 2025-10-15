【ローマ共同】地中海の島国マルタで猫を虐待して殺した罪で日本人の男が逮捕・起訴される事件があり、現地の裁判所は14日、禁錮2年の判決を言い渡した。併せて動物飼育禁止40年も科した。地元メディアが報じた。