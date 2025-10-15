記者団に公開された大阪・関西万博会場の迎賓館＝15日午後、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会（万博協会）は15日、大阪・関西万博で参加国の王族や首脳を招き、「万博外交」の舞台となった迎賓館を記者団に初めて公開した。万博協会によると、160回以上賓客を迎え、食事会を開いた。今後の活用法は未定という。迎賓館は大阪市の人工島・夢洲の万博会場東端にあり、大屋根リングと同じく建築家藤本壮介氏がデザインを監修