送電線増強のイメージ電力広域的運営推進機関は15日、九州―本州間の送電線の増強計画を発表した。関門海峡に海底ケーブルを新設する。太陽光発電など再生可能エネルギーの大量導入で出力を絞る「出力制御」が頻発する九州から本州に送電し、有効活用するのが狙い。中国電力と九州電力、電源開発（Jパワー）の子会社が参画し、工事費4412億円を見込む。既存送電線の容量は約280万キロワットだが、増設で100万キロワットが加わ