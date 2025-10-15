名古屋駅エリアの地下鉄「国際センター駅」から徒歩約3分の場所にある「recipe」は、2024年6月にオープンしたレストランです。海外経験豊富なシェフがイタリア料理をベースに、旬の食材や各国の調理法を融合させた“ミクスチャーイタリアン”を提供しています。ランチはコース仕立てで、季節の食材を使ったパスタを中心に、メイン料理やドリンクを組み合わせて選べます。“ソイラテ”や“アӦ