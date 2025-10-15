15日午後6時前ごろから、自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表・藤田共同代表による党首会談が始まりました。会談は国会内でつい先ほどから行われています高市総裁は、立憲民主党の野田代表、国民民主党の玉木代表とに続く15日3回目の党首会談となります。維新の吉村代表はこの会談のために、15日夕方に大阪から上京しました。会談で高市総裁は両党の基本政策の一致を前提に、21日に行われる見通しの首相指名選挙での協力と、