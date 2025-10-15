偽の教員免許状の写しを採用試験に提出した疑いで福岡県警に逮捕された同県須恵町立中学校の補助教員、近藤正仁容疑者（66）が、今春まで約4年間、隣接する同県篠栗町の町立小学校で勤務していた疑いがあることが15日、篠栗町などへの取材で分かった。応募時に教員免許状の写しが提出されたとみられ、県警は、同様に偽造だった疑いを視野に調べている。近藤容疑者は会計年度任用職員として今年4月から須恵町立中学校で勤務し、