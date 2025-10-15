「アジア・アジアパラ競技大会」に向けて、バリアフリー仕様になった会場を視察しました。2026年に愛知県を中心に開かれるアジア・アジアパラ競技大会のアスリート委員会のメンバー、柔道の谷本歩実さんや水泳の松田丈志さんら7人は10月15日、水泳や水球の会場となる名古屋市南区の日本ガイシアリーナを訪れました。2024年7月までに改修が終わった緩やかなスロープや車いすスペースなどを