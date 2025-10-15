日本と中国の学校あわせて11校が、新たに友好姉妹校の提携を結びました。提携を締結したのは、日本側の光英VERITAS中学校・高等学校など5校と、中国側の中国人民大学附属西山学校など6校で、双方の校長らが、きょう北京の日本大使館で調印式を行いました。式に出席した金杉憲治駐中国大使は、「同世代の生徒どうしの交流や教育活動の経験は、生徒の視野を広げ、成長を促す非常に良い教育機会になる」と強調しました。また、学校交