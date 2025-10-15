ＳＫＥ４８を卒業後、アイドルとして活動を続けている江籠裕奈（えご・ゆうな）が、１２月３日にリリースする５ｔｈシングル「Ｄ∞ｌｌ」（ドール）のアーティスト写真、ジャケット写真等を解禁した。江籠は今年６月に３ｒｄシングル「ＯｎｌｙＬｏｎｅｌｙ」をリリースし、同日付オリコンデイリーチャートで５位を獲得。８月には自身初の配信シングルとなる４ｔｈ「あつすぎるきみとサマー」をリリース。その後も３ｒｄ写