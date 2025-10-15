12月15日（月）に6年ぶりの来日公演を控えるドージャ・キャット（Doja Cat）。80年代レトロを掲げた話題のニューアルバム『Vie』を、ライター・辰巳JUNKに解説してもらった。ヒット曲を簡単につくれる才能があったとしたら、なんとも羨ましい。そして、ドージャ・キャットはそうだった。長年の共作者カーティス・マッケンジーいわく、彼女はあまりにも自然にキャッチーなポップをつくれたがために、そこから離れたくなる葛藤すら負