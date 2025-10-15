10月13日に開催されたLOUD PARK 25。熱気が渦巻く会場で、The Ghost Inside（ザ・ゴースト・インサイド）のメンバーに本番直前のバックステージで話を聞いた。取材中も笑いが絶えず、ドラムのアンドリュー（・トゥカチック）が義足を手にして冗談を飛ばすなど、和やかで前向きな空気に包まれていたのが印象的だ。ステージでは一転、重厚な響きの中に鋭さとグルーヴを兼ね備えたアンサンブルが躍動し、観客を圧倒した。【The Ghost