岡山市 大森市長（左）／岡山県 伊原木知事（右） 岡山市が進める新アリーナ計画。計画の規模拡大などを踏まえ、岡山市の大森市長は改めて岡山県の考えを聞くため、伊原木知事に協議を申し入れたことを明らかにしました。 （岡山市／大森雅夫 市長）「現時点の岡山県のスタンスを知事に改めてお伺いをしたいと考えている」 岡山市の大森市長は、10月10日付けの依頼文を岡山県の伊原木知事に提出し面会を求めたこ