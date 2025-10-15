【あの頃、テレビドラマは熱かった】#10松岡昌宏のその後を決定づけた“ウラ代表作”「ナオミ」（1999年／フジテレビ系）◇◇◇ノストラダムスの大予言に恐れおののいていたかつての小学生も、“Y2K問題”や“Amazon”に脅威を感じるような、おっさんの入り口に立っていた1999年。世紀末だからか知らないけど、99年はこの近辺では珍しく木村拓哉主演の連ドラがない年だった。それでも「ケイゾク」「魔女の条件」