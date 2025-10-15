日本時間１８時００分にユーロ圏鉱工業生産指数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（8月）18:00 予想-1.5%前回0.3%（前月比) 予想-0.2%前回1.8%（前年比)