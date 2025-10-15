欧州株高安まちまち、仏指数急伸も英指数は売りに押される 東京時間17:38現在 英ＦＴＳＥ100 9434.13（-18.64-0.20%） 独ＤＡＸ24285.17（+48.23+0.20%） 仏ＣＡＣ40 8121.16（+201.54+2.54%） スイスＳＭＩ 12477.62（+42.81+0.34%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:38現在 ダウ平均先物DEC 25月限46647.00（+147.00+0.32%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25