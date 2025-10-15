◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）熱烈な阪神ファンとして知られる演歌歌手・丘みどりが、国歌独唱を務めた。「なんかいつもと違う熱気を感じました。何度もこの球場には来させてもらっているので、アットホームな感じはありましたね」と笑顔。ＣＳ最終ステージ突破のキーマンには、佐藤輝を指名した。「今年はサトテル選手のホームラン王がすごくうれし