◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）甲子園は主力ビールの「スーパードライ」をレギュラーシーズンと同じように販売した。アサヒグループホールディングスがサイバー攻撃を受けたことによる、システム障害の影響が続いているが、球場関係者は「在庫があったので、大丈夫と聞いている。影響はないと思う」と明かした。ファーストステージが行われた横浜スタ