円頓寺商店街の近くにある、焼き菓子とパンをテイクアウトで楽しめるお店「titbit!」。すべての商品がグルテンフリーであるだけでなく、卵・乳製品・白砂糖を使用していないため、アレルギーを持つ方はもちろん、ヴィーガンの方にも安心して楽しんでいただけます。一番人気は【ラムレーズンサンド】。クッキー生地には米粉と玄米粉を使用し、クリームはバターではなく豆腐ベー