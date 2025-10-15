第７８回秋季全道高校野球大会の２回戦３試合が札幌市の大和ハウスプレミストドームで行われ、準々決勝に進出する８校が出そろった。優勝候補の北海や昨秋王者の東海大札幌が立て続けに敗戦。札幌地区所属の立命館慶祥（江別市）、札幌日大（北広島市）は勝ち進んでいるが、札幌市が所在地の学校は２０１７年以来８年ぶりに不在となった。準々決勝進出校のうち、公立校は士別翔雲、紋別の２校。優勝経験があるのは白樺学園、