日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長は１５日、都内で会見を行い、９月に開催された世界陸上でＳＮＳでの誹謗（ひぼう）中傷の投稿が約５００件あったと発表した。ＪＯＣはＡＩを活用し、誹謗（ひぼう）中傷や不適切な投稿をモニタリングした結果、約５００件の投稿があり、そのうち約２３０件に削除要請を行った。橋本会長は「多くの方々の夢や希望を持って選手たちは歩んでいる。その歩んでいる姿というものが、