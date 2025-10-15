8月末より開催されているSnow Manによる初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」について、ソウル開催、台北開催に続き、バンコクのQ STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIERで、11月18日から11月26日までの9日間にわたりオープンすることが発表された。【全身カット】足長すぎ！ゴージャスな雰囲気漂う目黒蓮3都市目となるバンコク会場は、バンコクのトロピカルな雰囲気をSnow Manの世界観にインスパイアされたクールでエモー