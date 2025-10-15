◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)山本由伸投手が自身のInstagramを更新。勝利の喜びとともにプレー中の写真や、試合後のロッカールームの様子が投稿されました。山本投手はこの日、敵地で9回、3安打、7奪三振、1失点という圧巻の投球でチームの勝利を導きました。また、ナ・リーグ優勝決定シリーズという大舞台でメジャー初完投を記録しました。