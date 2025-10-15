埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、元職員の男が殺人の疑いで逮捕されました。【映像】事件現場の様子木村斗哉容疑者（22）は15日午前2時前後に、鶴ヶ島市の老人ホームで入所していた小林登志子さん（89）を刃物のようなもので切りつけるなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、老人ホームには小林さんのほかもう1人の女性が頭から血を流している状態で見つかり、病院で死亡