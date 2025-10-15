WWEのビッグマッチで、2年前に亡くなったスター選手の必殺技が炸裂。追悼の一撃がリングを感動の渦に包み込んだ。【映像】空を見つめる“表情”が泣ける…感動の光景10月11日、オーストラリア・パースで開催されたWWE「クラウン・ジュエル」のハイライト動画が、X上で爆発的な人気を集めている。ジョン・シナとAJスタイルズの名勝負では、シナが“スカル・クラッシング・フィナーレ（ザ・ミズ）”や“RKO（ランディ・オートン