きょう午後2時すぎ、神奈川県平塚市の2階建て住宅で火事があり、火はおよそ2時間後に消し止められました。この火事で住人の高齢男性が顔に軽いやけどをして病院に運ばれましたが、その後の警察への取材で、住宅の2階部分から性別不明の遺体が見つかったことが新たにわかりました。警察は身元の特定を急いでいます。