交流サイト（SNS）で知り合った10代少女にわいせつな行為をし、様子をスマートフォンで撮影したとして、埼玉県警は15日、不同意性交や児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで、新潟市立中の教諭中村岳容疑者（36）＝新潟県上越市御殿山町＝を再逮捕した。再逮捕容疑は6月9〜15日、16歳未満と知りながら東京都内在住の女子高校生に現金を渡す約束をした上、わいせつな行為をし、様子を撮影するなどした疑い。容疑者