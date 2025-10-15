プロ野球ソフトバンクの上沢直之投手が、X（旧ツイッター）に「くたばれ」と中傷投稿したアカウントの発信者情報開示を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、投稿は人格否定に当たるとして開示を命じた。上沢投手は昨年12月、米大リーグから日本球界に復帰した際、古巣の日本ハムに戻らなかったことで批判を受けた。判決によると、日ハムファンとみられるアカウントのXに同時期「上沢くたばれ」との内容が書き込まれた。訴訟