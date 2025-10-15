１５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５６１円６６銭（１・４１％）高の４万３４１円３３銭だった。３営業日ぶりに上昇した。全銘柄のうち２６０銘柄（約７８％）が値上がりした。国内政局の混迷に対する警戒感から、前日の東京市場が全面安となった反動で、値を下げた銘柄を買い戻す動きが出た。東証プライム市場に上場する銘柄の約９割が上昇するほぼ全面高の展開となった。