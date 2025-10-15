クマの建物への侵入を想定した対応訓練が大仙市で行われ、改正法の施行で可能となった「緊急銃猟」実施の手順を確認しました。県内では連日のように、100件を超えるクマの目撃情報が寄せられていて、住民の安全を守るための連携強化が喫緊の課題です。神岡支所の担当者「物置にツキノワグマが侵入しまして、箱罠での狩猟、並びに追い払いが不可能ということで」大仙市の公民館で行われたクマの居座りを想定した訓練。捕獲用のおり