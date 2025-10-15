洋上風力発電の総合的なイベント「世界洋上風力サミット」が15日、秋田市で始まりました。国内はもちろん世界各国から約800人の関係者が秋田を訪れ、洋上風力発電の最新の動向などに触れています。秋田市にあるあきた芸術劇場ミルハスには、海外からも含めて多くの人が訪れていました。イギリスから「秋田に来たのはこれがはじめてです、美しい街ですね」田村修アナウンサー「秋田知ってます？」フランスから「いいえ、実は