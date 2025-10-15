Oasisの来日を記念した特別上映展『Oasis Film & Posters 1994/2025』が、神保町 New Galleryにて10月17日より開催される。 （関連：Oasis、16年ぶりの地元凱旋が刻んだ“ロックの帰還”マンチェスター公演の歩み、歴史的瞬間の更新） 本企画では、1994年に渋谷で行われたOasisにとって初来日、初ライブとなる映像を4Kデジタルリマスターで初公開。当時スペースシャワーTVでオンエアされた貴