15日午前、鹿角市で国道を歩いて渡っていた82歳の女性が普通乗用車にはねられる事故がありました。女性は意識不明の重体となっています。事故があったのは鹿角市十和田毛馬内の国道282号です。鹿角警察署の調べによりますと15日午前10時半ごろ、国道を歩いて渡っていた女性が小坂町方向から走ってきた普通乗用車にはねられました。はねられたのは近くに住む髙橋クニヨさん82歳で、頭を強く打つなどして病院に運ばれました。