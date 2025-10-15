ABS秋田放送ABS秋田放送

商業施設で従業員にはさみを見せ脅迫か、26歳の男を逮捕 秋田県

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 秋田県能代市の26歳男が暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕された
  • 市内の商業施設で従業員にはさみを見せ「刺すぞ」などと脅した疑い
  • 警察は店内の別の場所で高齢女性にも危害を加えた可能性があるとみている
記事を読む

おすすめ記事

  • 佳子さま（写真：JMPA・2025年6月17日）
    《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま　注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    「ブスで客がつかないから風俗で働くか立ちんぼするか選べ」ガールズバー店長の男ら2人が“管理売春”か　GPSで行動監視し「無断休憩」確認すると暴行も　東京・池袋　警視庁 2025年10月15日 17時24分
  • 2023年に問題になった「醤油さしペロペロ男」
    山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為　女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分
  • 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢
    「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分
  • 麻薬取締法違反容疑で家宅捜査を受けた米倉涼子
    「8月が終わる…」米倉涼子が家宅捜索後に公式SNSで限定公開していたファンへの“ラストメッセージ”《FC会員が証言》 2025年10月15日 19時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
    2. 2. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
    3. 3. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
    4. 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
    5. 5. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
    6. 6. 歌手のサンディーさん死去 34歳
    7. 7. 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声
    8. 8. 半年で33kg減 ゆいPの減量方法
    9. 9. 田中みな実 JK時代の激モテ話
    10. 10. 83歳男性殺害か「倒さなければ」
    1. 11. さんま わざと遠くに駐車する訳
    2. 12. 橋下氏 高市氏の姿勢に危機感
    3. 13. 「黒帯」2人そろって結婚を発表
    4. 14. 入浴ロケで「下半身が丸見えに」
    5. 15. 暴れるヤンキー客に店主ピシャリ
    6. 16. 飼育員にカスハラ LIVE配信変更
    7. 17. 首相官邸に横浜花博マスコット
    8. 18. 番組スタッフ 桐谷さんに圧力か
    9. 19. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
    10. 20. ミセス「大切なお知らせ」の続報
    1. 1. 女性に売春指示 GPS監視し暴行も
    2. 2. 迷惑行為 女子高生特定され炎上
    3. 3. 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声
    4. 4. 83歳男性殺害か「倒さなければ」
    5. 5. 橋下氏 高市氏の姿勢に危機感
    6. 6. 暴れるヤンキー客に店主ピシャリ
    7. 7. 飼育員にカスハラ LIVE配信変更
    8. 8. 首相官邸に横浜花博マスコット
    9. 9. 抗議受けるも映像を再使用 謝罪
    10. 10. 横須賀死亡事故 1億超の請求へ
    1. 11. とうとう妻まで…市長の過ち指摘
    2. 12. カップ麺醤油味 1位にプロも脱帽
    3. 13. ひかれ1人死亡 運転手は認知症か
    4. 14. 16日は九州〜東北まで激しい雨か
    5. 15. コンビニ強盗未遂か「記憶曖昧」
    6. 16. 平成最悪のシリアルキラーに震撼
    7. 17. 格安パン 専門家が語るリスク
    8. 18. 「1日3食」いつから始まった?
    9. 19. 維新・吉村代表 高市総裁と会談
    10. 20. 高市氏 裏で創価をボロクソか
    1. 1. 佳子さまの「くっきり服」擁護も
    2. 2. 野田聖子議員 息子の行動に不安
    3. 3. 亀井静香氏が古巣批判か 騒然
    4. 4. 高市首相なら「もっと弱くなる」
    5. 5. 公明&国民民主の党首 16日会談へ
    6. 6. 火葬場に謎の女性 遺体見て笑う
    7. 7. 写真で査定 次世代フリマアプリ
    8. 8. 高市氏 維新・吉村氏に協力要請
    9. 9. 毒親問題を放置 40・50代の末路
    10. 10. 万博会場内ストア 販売を継続へ
    1. 11. くら寿司 迷惑行為の発覚に声明
    2. 12. 玉木代表 自民との連立に慎重
    3. 13. 佐々木希も「キュートだぜぇ〜」
    4. 14. もし高市早苗氏が首相になったら
    5. 15. 嫉妬か 野田聖子氏の発言で波紋
    6. 16. 進次郎氏の発言 視聴者ドン引き
    7. 17. 高市氏、直ちに経済対策　小泉・林氏に重要ポスト
    8. 18. 高市氏の称賛されるべきところ
    9. 19. 「唯一の歴史資料」万博に到着
    10. 20. 公明・斉藤氏に「激甘」と非難が
    1. 1. 娘を虐待した男殺害 父の出馬
    2. 2. 赤ちゃんヘビに撫でるよう促す
    3. 3. ディアンジェロさんが死去 51歳
    4. 4. ハマス返還の遺体「人質でない」
    5. 5. 猫を虐待し殺害 日本人男を起訴
    6. 6. 板挟み 日本を縛る「3つの鎖」
    7. 7. インドネシアで噴火 8000人避難
    8. 8. 「世界一長い名前」ギネスに認定
    9. 9. 中国 蒸し菓子「花餑餑」に注目
    10. 10. BTS寄付の使い道不明 韓国で波紋
    1. 11. ハマス武装解除しなければ…警告
    2. 12. 博物館の公式? 中国版インスタ
    3. 13. 南アの町で撮影 珍しい野生の1枚
    4. 14. BABY MONSTER 爆発的な勢い
    5. 15. 雪が降っても心は春…愛を語る東北虎のカップル＝ハルビン
    6. 16. NASAも採用する結束バンドよりも丈夫で長持ちするケーブルの結束技法「ケーブルレーシング」
    7. 17. ミキサー機で両脚&左腕切断 海外
    8. 18. 元韓国チアの甘々キスに反響続々
    9. 19. 「オレンジの悪魔」が台湾で共演
    10. 20. マダガスカル 事実上クーデター?
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. AIで「性的コンテンツ」表示へ
    3. 3. 他社と1兆円差 三菱「神の一手」
    4. 4. 年金は65歳から 通説に警鐘
    5. 5. 大江戸線 3駅増設する方向で調整
    6. 6. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    7. 7. 日本で唯一の「黒いSL」復活へ
    8. 8. 誕生月に届いたねんきん定期便で、将来もらえる年金額が「月10万円ほど」と知ってがっくり…45歳、今からでも年金額を増やせる方法はありますか？
    9. 9. 年収400万円の負担はどう変わる?
    10. 10. フリック入力 生みの親は文系
    1. 11. 都内で出産したら…費用に仰天
    2. 12. 年金支給停止 改定は改悪か?
    3. 13. ｢お金を稼げる人が偉い｣は当たり前ではない…多くの歴史学者が忘れてしまった｢歴史語り｣の効用
    4. 14. 田中貴金属 初の最高値を更新
    5. 15. 金持ちだけ知ってる 資産増の技
    6. 16. 鬼丸 三菱UFJカードの仕様変更
    7. 17. 「ゲームショウ2025」任天堂不在
    8. 18. ちょっぴり不思議！リラックマの耳だけをグッズにした“リラ耳”シリーズが発売
    9. 19. 【判明】｢本格空母｣導入を防衛省が検討開始か
    10. 20. 期間限定「うに100%」パスタ3品
    1. 1. 「Altamides」の知られざる実態
    2. 2. 嫌われ者になったAIの「言葉」
    3. 3. 「PostgreSQL」の提供を開始
    4. 4. ニトリ ドラム式洗濯乾燥機発売
    5. 5. MSが共同開発 携帯ゲーミングPC
    6. 6. 「Xiaomi 15」が3万円引きで登場
    7. 7. 車のUSB-Cケーブル 解決策は
    8. 8. 単語次第で続きが変わる動画CM、文具メーカーのYouTube広告が大ブレイク。
    9. 9. 【Amazon】人気アイテム・ReFaの美容機器が最大62%オフに
    10. 10. PayPayのキャンペーンに新市
    1. 11. 棒なしセグウェイは発火しやすい？米Amazonが『ホバーボード』の一部を販売中止に
    2. 12. ついにAndroidがWindowsをインターネット利用の世界シェアで上回る
    3. 13. PayPay 不正利用の返金に言及
    4. 14. Nintendo Switch『New ポケモンスナップ』先行体験レポ、写真技術と上腕二頭筋が鍛えられそう!?
    5. 15. Grok「Spicyモード」でセレブ似ポルノ作り放題（でも男性はエロくならず）
    6. 16. 装着感抜群 JBLイヤホンの魅力
    7. 17. 新品・中古カメラ人気ランキング
    8. 18. Huaweiが「下取りキャンペーン」
    9. 19. 宇宙服素材 今冬大活躍の予感
    10. 20. チョコ×キノコ どんな味?
    1. 1. ブラジル撃破でも 森保Jに悲報が
    2. 2. ジーコ氏 ブラジル逆転負け分析
    3. 3. 前原雄大さん死去 麻雀連盟発表
    4. 4. F1 角田に「完全追放」の可能性
    5. 5. 阪神助っ人右腕めぐり大争奪戦か
    6. 6. 大谷翔平に 特定条件下で弱点が
    7. 7. 伊東純也 ブラジル戦の負傷告白
    8. 8. ブラジル「ミスの連鎖」起きた訳
    9. 9. 長野の引退会見 会場内で笑いが
    10. 10. ダルビッシュ有 次期監督急浮上?
    1. 11. 珍事 64キロのボールが死球に
    2. 12. 離婚報告から3カ月「お寿司始めたってよ!!」人気芸人犇辰転身瓩鮟性タレントが報告「お寿司屋さんまで？」「凄い美味しそう」
    3. 13. 判定に激昂 久保建英が本音吐露
    4. 14. ソフトBがCS敗退なら 補強動く?
    5. 15. 人口52万人の小国が W杯初出場へ
    6. 16. 大谷翔平に「待機」の可能性
    7. 17. 佐々木朗希を支えた 意外な人物
    8. 18. 「ド軍のエース」由伸に現地感嘆
    9. 19. もしド軍が敗退 MLB中継に危機も
    10. 20. 由伸の支配的な111球「最高だ」
    1. 1. 米倉涼子の「ラストメッセージ」
    2. 2. 歌手のサンディーさん死去 34歳
    3. 3. 半年で33kg減 ゆいPの減量方法
    4. 4. 田中みな実 JK時代の激モテ話
    5. 5. さんま わざと遠くに駐車する訳
    6. 6. 「黒帯」2人そろって結婚を発表
    7. 7. 入浴ロケで「下半身が丸見えに」
    8. 8. 番組スタッフ 桐谷さんに圧力か
    9. 9. ミセス「大切なお知らせ」の続報
    10. 10. 騒然 アイドルが同時に休止発表
    1. 11. 行儀悪い オダジョーに厳しい声
    2. 12. Ayase 指のタトゥーに動揺する声
    3. 13. 宇垣 ランジェリー姿解禁の理由
    4. 14. 近藤春菜 フォロワー毎晩200人減
    5. 15. 年2~3回発作爆発 濱家の痛風事情
    6. 16. 山崎まさよし不整脈 全公演中止
    7. 17. 料理研究家 二股騒動の指摘続出
    8. 18. timelesz「ゴリ押し」に拒否反応
    9. 19. 松村&芳根W主演も…突如制作中止
    10. 20. 米倉の捜査難航? 助っ人の存在
    1. 1. 「アーモンドミルク」の効果
    2. 2. 「わがまちうどん47」全国で販売
    3. 3. 大人世代のヘアスタイルを厳選
    4. 4. 50代シンママ 努力でついに一転
    5. 5. マックの可愛すぎるレターセット
    6. 6. ファンデ あえて暗めを選ぶ理由
    7. 7. 俳優同士の恋愛 心理テストも
    8. 8. ココス 秋限定のおいもフェア
    9. 9. 黒のように使えるブラウン服
    10. 10. スタバの季節限定ラテが話題
    1. 11. YSL BEAUTYの限定コレクション
    2. 12. 「一目惚れ」しそうなZARAバッグ
    3. 13. 定時退社も K田の職場の体質
    4. 14. 「お文具といっしょ」がコラボ
    5. 15. 15歳で出産 シンママの驚き理由
    6. 16. 竹内涼真の演技力が絶賛される訳
    7. 17. だって娘の好みが理解できないから。「やめて。別の選んでよ」価値観を否定しまった私。ママ友の言葉にハッ
    8. 18. PAPABUBBLEの新作クリスマス発売
    9. 19. 「PGブラ」新色「ベージュ」登場
    10. 20. 羽田の空港ラウンジ 秋の特別品