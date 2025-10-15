ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅ [東証Ｇ] が10月15日大引け後(18:00)に業績修正を発表。25年9月期の経常損益(非連結)を従来予想の1300万円の黒字→1億5600万円の黒字(前の期は1億3800万円の赤字)に12倍上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益も従来予想の1億4500万円→2億8800万円(前年同期は8800万円)に98.6％増額し、増益率が64.8％増→3.