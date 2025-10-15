指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の裏話をお届け！【漫画】本編をイッキ読みする■「お土産全部自分で食べちゃいました」「広島ガイドさん」13ヶ月連続で広島に行く