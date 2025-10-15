日銀が１５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５１円２４～２６銭と前営業日比７２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７５円９７～０１銭と同４８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３５～３７ドルと同０．００８７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS