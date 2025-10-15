カンボジアで20代の韓国人青年が残酷な拷問を受けて死亡するなど、拉致・監禁の被害が急増している中、韓国内でも関連する通報が相次いで寄せられていることが分かった。現地では今年だけで400〜500件にのぼる韓国人からの救助要請があったとされ、大統領室はタスクフォース（TF）を設置し、政府全体での対応策の検討に入った。マ・ドンソク主演の映画『犯罪都市』シリーズのコワモテ刑事マ・ソクトも怒りで暴走検挙に走りそうな事