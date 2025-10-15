EXILE TAKAHIROの日本武道館公演に密着した特別番組が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて10月26日22時より放送されることが決定した。 ■TAKAHIROの嘘偽りない想いに迫る独占インタビューを実施 2006年、EXILE第二章の幕開けとなった『EXILE Vocal Battle Audition 2006 ～ASIAN DREAM～』にて、約1万人の中から新ボーカリストの座を見事勝ち取ったEXILE TAKAHIRO。彼は、EXILEへの加入が決定した聖地でも