【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月9日にメジャーデビュー曲「Wondrous」（読み：ワンダラス）を配信リリースしたELSEE。10月15日22時にMVがプレミア公開、さらに12月3日にCDリリースが決定し、ジャケットビジュアルが解禁された。 ■KAITA「難易度の高いダンスを難なくこなしているELSEEのみんなに脱帽でした」 TVアニメ『ワンダンス』のエンディング主題歌としてオンエア中の「Wondrous」