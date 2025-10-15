北海道札幌市南区澄川4条9丁目の住宅で2025年10月15日火事がありました。午後3時ごろ、住宅の居住者から「モバイルバッテリーから出火しました」と消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で床が焼けたものの、居住者が自力で消火し、約20分後に鎮火が確認されたということです。けが人はいませんでした。