【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1・與那城奨＆豆原一成、&TEAM・TAKIが、10月16日放送の『THE 突破ファイル』に出演する。 ■「めちゃくちゃいつも楽しい」（豆原一成） 今回は「人体ミステリー＆草薙バイト ピンチからの大脱出SP」を放送。 原因不明の病や異変を推理し、その謎を究明する医師たちの突破劇が展開される「人体ミステリーファイル」は2本立て。ミニクイズは、陸上部に所属している女