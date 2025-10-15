2025年10月14日、中国メディアの界面新聞は、13日未明に四川省成都で起きたシャオミの電気自動車（EV）「SU7 Ultra」の死亡事故で、衝突後に事故車両のドアの電子ロックが解除されていたかに注目が集まっていることを報じた。記事は初めに、成都で発生したSU7 Ultraの事故について、「成都市公安局交通管理局やシャオミの公式発表などによると、事故車両は高速走行中に中央分離帯に衝突し、直後に炎上した。通りがかりの人々が救助