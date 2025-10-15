第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会、略称「広交会」）が10月15日に広州で開幕しました。11月4日までの会期は3期に分けて開催されます。展示面積は155万平方メートルで、ブース総数7万4600カ所、出展企業3万2000社を超え、いずれも過去最高を記録しています。第1期は「ハイエンド製造」をテーマに10月15〜19日に開催され、出展商品には新たな質の生産力を広く取り入れており、「新三様」と呼ばれる新エネルギー車、太陽光発