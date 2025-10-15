札幌・中央警察署は2025年10月15日、窃盗の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（56）を再逮捕しました。男は8月7日午前11時半から午後0時半までの間、中央区にあるアパレル店からスニーカーほか3点（販売価格合計5万3680円）を盗み、さらに同日午後1時すぎ、付近にある別のアパレル店からショートパンツ1枚（販売価格1万4300円）を盗んだ疑いが持たれています。男は8月7日、スーパーでカレーな