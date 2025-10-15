ファミリーマートはこのほど、社員の健康習慣化を目的に、自社の商品やサービスを活用した新たな健康経営施策を開始。同社の管理栄養士が、ファミリーマート店舗で販売している商品の中からバランスの取れた組み合わせを考案し「健康クーポン」として対象社員へ配信するというもの。ファミリーマート管理本部 人事部 健康管理室マネジャーの淺田智美氏が解説。同社は2019年に健康憲章を制定した同社は2019年に「健康管理室」を立ち