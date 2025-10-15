プロ野球・ヤクルトは15日、戸田球場で秋季練習をスタート。池山隆寛新監督率いる新体制が始動しました。練習前の円陣では池山監督が「『対話・元気・笑顔』これをテーマに来年頑張りたいと思います」と来シーズンへの意気込みを語りました。そんな中、「選手の皆さんを元気にするのはあなたの役目です」と託されたのは塩見泰隆選手でした。チームのムードメーカーである塩見選手は、急な指名に戸惑いながらも「今日から新チームで